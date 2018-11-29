60-летний кировчанин перевел лжебанкирам 72 500 рублей

СЕГОДНЯ 11:10 2018-11-29T12:19:47+03:00

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На днях в кировскую полицию обратился 60-летний местный житель, ставший жертвой мошенников. Пенсионер рассказал, что он перевел 72 500 рублей неизвестному лицу, которое должно было помочь ему с оформлением кредита через интернет. Деньги он отправил авансом: они якобы потребовались на оплату услуг, оформление страховки и открытие счета.

- Жертвами лжебанкиров стали еще трое жителей региона, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - 31-летний кировчанин перевел мошенникам 9 000 рублей, 27-летний житель Нововятска потерял 14 800 рублей, а пенсионерка из Котельнича лишилась 3 500 рублей.

Полицейские советуют кировчанам всегда проверять данные об организации, которая предлагает кредит. При малейших сомнениях, в частности «банкиров», от сделки стоит отказаться.