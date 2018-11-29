2018-11-29T10:23:31+03:00
Происшествия

Камеры наблюдения зафиксировали кражу алкоголя из магазина в Кирове

Неустановленный кировчанин вынес бутылку стоимостью 300 рублей
Александр ЧАРУШИН
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На вид подозреваемому 30 лет. Фото: скриншот из видеоНа вид подозреваемому 30 лет. Фото: скриншот из видео
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Кировская полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в магазинной краже. ЧП произошло на днях в одном из магазинов на улице Чернышевского: продавцы недосчитались бутылки алкоголя стоимостью в 300 рублей. Подозреваемый попал на запись камер видеонаблюдения.

Подозреваемый в краже из магазина в Кирове.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области

- Мужчине на вид около 30 лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Он ростом до 170 сантиметров, худощавого телосложения. Возможно, на шее имеется татуировка. Мужчина был одет в черную с серым куртку, темно-синие джинсы и черные ботинки. Уголовное дело возбуждено по ст. 161 УК РФ «Грабеж».

36-16-22, 8-900-527-02-58, 02 или 102 (с мобильного телефона) - сообщите полицейским любые данные о личности подозреваемого.

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