2018-11-29T10:07:55+03:00
Общество

В Кирове очистили от снега 95 крыш

Сити-менеджер распорядился оперативно убирать сосульки со зданий
Евгений ДЕМИХОВ
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Под особый контроль приказано взять крыши жилых домов и социальных учреждений. Фото: Администрация КироваПод особый контроль приказано взять крыши жилых домов и социальных учреждений. Фото: Администрация Кирова
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В среду, 28 ноября, коммунальщики очистили от снега почти 100 крыш и 200 дворов. Об этом рассказали в администрации Кирова.

- Мы провели рейды по городу и обнаружили девять участков, где на крышах домов образовались сосульки, - подчеркнул глава администрации Кирова Илья Шульгин. - Территориальным управлениям, департаменту городского хозяйства, административно-технической инспекции, всем без исключения управляющим компаниям - максимально мобилизоваться и вести ежедневный мониторинг ситуации.

Сити-менеджер обратил внимание и на то, что в ночь с четверга на пятницу прогнозируют потепление. Из-за этого на крышах будут образовываться сосульки. Глава администрации распорядился реагировать на сообщения граждан о наледи в течение двух часов и оперативно убирать ее.

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