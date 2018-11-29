«Родина» в гостях уступила нижегородскому «Старту» со счетом 2:6

СЕГОДНЯ 09:56 2018-11-29T12:37:19+03:00

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Вчера, 28 ноября, кировская «Родина» провела очередной гостевой матч в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом. На этот раз кировчан принимали хоккеисты из нижегородского «Старта». К сожалению, встреча завершилась не в пользу кировчан.

Интервью Игоря Загоскина после матча Старт - Родина .Видео: Старт ТВ www.starthc.ru

Первый мяч в воротах «Родины» оказался уже на 24-й секунде игры. К концу первого тайма кировчане уступали уже со счетом 0:4. Через несколько минут после перерыва «Старт» довел свое преимущество до 5 мячей. Однако после этого кировским хоккеистам удалось сократить свое отставание в счете: Егор Шицко и Роман Фролов забили по мячу в ворота «Старта».

Нижегородцы в ответ забили еще один мяч на 84-й минуте. Итоговый счет игры - 6:2 в пользу «Старта». Отметим, что кировская «Родина» остается единоличным аутсайдером Чемпионата, набрав лишь 1 очко в 8 прошедших играх.

Следующий матч «Родины» состоится 12 декабря в Хабаровске. Кировчан будут принимать хоккеисты из «СКА-Нефтяника», текущие лидеры Чемпионата России.