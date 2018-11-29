«Сытный двор» в Кирове работал, несмотря на запреты властей

СЕГОДНЯ 09:24 2018-11-29T12:39:28+03:00

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Вчера, 28 ноября, в Кирове проверили работу ООО «Сытный двор» на ул. Е. Кочкиной, 3, и ул. Воровского, 57-59. Представители городской власти, ветеринары и сотрудники МЧС выявили, что не у всех продавцов были необходимые документы, сертификаты и кассовые аппараты. К тому же собственник площадки нарушал земельное законодательство и правила благоустройства.

Отметим, что разрешение на работу компании было отозвано еще 6 августа, однако торговля была продолжена, поэтому специалисты вышли в очередной рейд.

- Ларьки здесь проржавели, они укрыты грязным брезентом и не создают никаких санитарных условий, - сообщает пресс-служба города Кирова. - «Сытный двор» на улице Воровского изначально должен был работать с «тонарами», передвижными вагончиками на колесах. Однако они были самовольно заменены на прилавки и киоски. К тому же здесь продавалась и пиротехника, хотя разрешения на это никто не выдавал.

По словам самих продавцов, собственник участка никак не уведомил их о запрете работы. В результате рейда все точки остановили торговлю.