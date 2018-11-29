19 кировских УК лишились лицензий по решению Арбитражного суда

СЕГОДНЯ 09:05 2018-11-29T12:41:27+03:00

Если УК не выполняет обязательства перед жильцами, ее работу могут запретить Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

На ноябрь 2018 года Арбитражный суд Кировской области аннулировал лицензии девятнадцати управляющих организаций. Четыре из них сами выступили с предложением об аннулировании лицензии, против шести решение о запрете работы уже вступило в силу. Остальные заявления, поданные государственной жилищной инспекцией, находятся на рассмотрении суда.

Как сообщает пресс-служба правительства Кировской области, всего за 2018 год инспекция предложила аннулировать лицензии у 37 УК, работающих в нашем регионе. Четыре из них уже признаны банкротами. Отметим, что работа в данном направлении будет продолжена.

Как правило, УК лишаются лицензии из-за финансовых проблем, которые не дают им реально управлять домами. Вскоре в суд уйдут новые материалы против УК, которые по разным причинам не обслуживают дома по всем требованиям закона и условиям договоров, заключенных с жильцами.