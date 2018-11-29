2018-11-29T12:41:27+03:00
Недвижимость

19 кировских УК лишились лицензий по решению Арбитражного суда

Несколько компаний признаны банкротами
Александр ЧАРУШИН
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Если УК не выполняет обязательства перед жильцами, ее работу могут запретитьЕсли УК не выполняет обязательства перед жильцами, ее работу могут запретитьФото: Олег УКЛАДОВ
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На ноябрь 2018 года Арбитражный суд Кировской области аннулировал лицензии девятнадцати управляющих организаций. Четыре из них сами выступили с предложением об аннулировании лицензии, против шести решение о запрете работы уже вступило в силу. Остальные заявления, поданные государственной жилищной инспекцией, находятся на рассмотрении суда.

Как сообщает пресс-служба правительства Кировской области, всего за 2018 год инспекция предложила аннулировать лицензии у 37 УК, работающих в нашем регионе. Четыре из них уже признаны банкротами. Отметим, что работа в данном направлении будет продолжена.

Как правило, УК лишаются лицензии из-за финансовых проблем, которые не дают им реально управлять домами. Вскоре в суд уйдут новые материалы против УК, которые по разным причинам не обслуживают дома по всем требованиям закона и условиям договоров, заключенных с жильцами.

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