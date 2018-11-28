2018-11-28T17:41:08+03:00
Происшествия

В Нововятске мужчина с ножами ограбил магазин

Его даже не пришлось искать, чтобы поймать
Евгений ДЕМИХОВ
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С этими ножами житель Нововятска шел грабить магазин. Фото: УМВД по Кировской областиС этими ножами житель Нововятска шел грабить магазин. Фото: УМВД по Кировской области
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Подозреваемого пьяным нашли здесь же, у торговой точки. Сотрудники полиции обратили на него внимание, когда приехали по тревожному звонку. Работники магазина опознали злоумышленника.

- 26 ноября в семь часов вечера подозреваемый зашел в магазин с двумя ножами, - изложили ситуацию в УМВД по Кировской области. - Он начал угрожать продавцам, взял бутылку спиртного и вышел.

Мужчина ограбил магазин в Нововятске. Допрос подозреваемого.Видео: УМВД по Кировской области

25-летний житель Нововятска признался, что это он похитил алкоголь. Сейчас решается, какую меру пресечения для него избрать.

В полиции рассказали, что на подозреваемого завели уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия». Так, за бутылку алкоголя его могут отправить в колонию на десять лет.

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