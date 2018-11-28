В Нововятске мужчина с ножами ограбил магазин
Подозреваемого пьяным нашли здесь же, у торговой точки. Сотрудники полиции обратили на него внимание, когда приехали по тревожному звонку. Работники магазина опознали злоумышленника.
- 26 ноября в семь часов вечера подозреваемый зашел в магазин с двумя ножами, - изложили ситуацию в УМВД по Кировской области. - Он начал угрожать продавцам, взял бутылку спиртного и вышел.
Мужчина ограбил магазин в Нововятске. Допрос подозреваемого.Видео: УМВД по Кировской области
25-летний житель Нововятска признался, что это он похитил алкоголь. Сейчас решается, какую меру пресечения для него избрать.
В полиции рассказали, что на подозреваемого завели уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия». Так, за бутылку алкоголя его могут отправить в колонию на десять лет.