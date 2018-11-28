2018-11-28T17:26:10+03:00
Происшествия

Приговор подросткам, избившим пенсионера в Чепецке: одному дали срок, другому - штраф

Старший из фигурантов дела также хранил наркотики и совратил школьницу
Александр ЧАРУШИН
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Избитый пенсионер был не единственным потерпевшим в этом делеИзбитый пенсионер был не единственным потерпевшим в этом деле
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Двоим молодым людям, избившим нескольких прохожих в Кирово-Чепецке, вынесли приговор. Об этом сообщили в СУ СКР по Кировской области. Напомним, 18-летний чепчанин и его 16-летний приятель в апреле 2018 года совершили целую череду различных преступлений.

В соцсетях появилась запись с видеокамер, на которой был запечатлен конфликт двоих чепчан с пожилым мужчиной. Они распылили ему в лицо содержимое аэрозольного баллончика, а затем избили. Именно после этого ЧП было возбуждено уголовное дело, а уже в ходе расследование были установлены и другие преступления, совершенные молодыми людьми.

Так, 11 апреля 2018 года они избили незнакомых 14-летних школьников, распылили им в лица аэрозольный баллончик. Старший из приятелей также хранил дома 1,46 грамма наркотика и вступал в половую связь с девушкой, которой не исполнилось даже 16 лет.

Сегодня, 28 ноября, прошло судебное заседание. В итоге 16-летнего молодого человека судили по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство группой лиц по предварительному сговору» и ст. 116 УК РФ «Побои». Его признали виновным в хулиганстве и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

18-летнего фигуранта судили по аналогичным статьям, а также по ч. 1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение с несовершеннолетним лицом» и ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта». Суд назначил ему три года колонии общего режима.

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