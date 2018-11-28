2018-11-28T16:38:20+03:00
Общество

Мэрия: разрушенные веранды в садике на Московской отремонтируют за 300 000 рублей

Работы запланированы на 2019 год
Александр ЧАРУШИН
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Стена одного из строений рушится на глазах. Фото: vk.com/zlo43Стена одного из строений рушится на глазах. Фото: vk.com/zlo43
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26 ноября в сообществе «Злой кировчанин» появились фотографии веранд, расположенных на территории детского сада № 209 на ул. Московской, 189. На снимках видно, что строения находятся в аварийном состоянии, а одна из них буквально разваливается на глазах.

Сегодня в мэрии прокомментировали сложившуюся ситуацию. Как сообщает пресс-служба города Кирова, детей на аварийные веранды не пускают, никакой опасности для воспитанников они не несут. На нескольких верандах даже поставлены оградительные решетки.

Уже в следующем году 300 000 рублей из бюджета города Кирова потратят на то, чтобы привести в порядок эти строения. «Самую аварийную» веранду с разваливающейся стеной планируют демонтировать.

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