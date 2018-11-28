Житель Подосиновца «позаимствовал» трактор у колхоза, чтобы съездить в гости

СЕГОДНЯ 16:29 2018-11-28T17:02:21+03:00

За что ему грозит до пяти лет тюрьмы

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Безработный 42-летний мужчина захотел съездить в гости к своим знакомым, но своего транспорта у него не было. Он решил «позаимствовать» технику у колхоза.

- Житель Подосиновца угнал трактор с территории фермы и поехал к знакомым, - рассказали в УМВД по Кировской области. - Злоумышленник поехал в деревню за 12 километров от райцентра, где и встретился с приятелями.

Во время общения с друзьями мужчина употреблял спиртное.

На ферме, обнаружив, что трактор пропал, заявили в полицию. Сотрудники МВД нашли злоумышленника и сельхозтехнику. На мужчину завели уголовное дело по ст.166 УК «Неправомерное завладение автомобилем или другим транспортным средством без цели хищения». Злоумышленнику грозят штраф до 120 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до пяти лет.