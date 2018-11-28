2018-11-28T17:03:03+03:00
Происшествия

Подробности ДТП в Кирово-Чепецком районе: 80-летняя пассажирка скончалась по дороге в больницу

Автоинспекторы продолжают устанавливать все детали аварии
Александр ЧАРУШИН
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Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиФото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Сегодня, 28 ноября, в Кирово-Чепецком районе столкнулись встречные автомобили «Киа Спортейдж» и «Порше Кайен». Как мы рассказывали ранее, водитель «Киа» при обгоне фуры не справился с управлением и уже затем врезался в «Порше».

Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

В УГИБДД УМВД России по Кировской области сообщили новые подробности этой аварии. Как выяснилось, за рулем «Киа» находился 58-летний мужчина. Он погиб на месте ЧП от полученных травм.

В салоне «Порше» находились 44-летний водитель и 80-летняя пассажирка, оба получили тяжелые травмы. Их срочно госпитализировали, однако пенсионерка скончалась по пути в больницу.

Автоинспекторы проверят все детали этого ЧП, установят причины и условия совершения аварии.

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