Из Северной больницы сбежал 17-летний подросток

СЕГОДНЯ 16:13 2018-11-28T16:13:56+03:00

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Вчера, 27 ноября, из Северной городской клинической больницы Кирова пропал пациент. 17-летний Михаил Суровцев самовольно сбежал из учреждения, с тех пор данных о его местонахождении нет. Волонтеры отряда по розыску несовершеннолетних «Первый» просят у кировчан помощи в поисках подростка.

- Михаил ростом до 180 сантиметров, плотного телосложения, - сообщили волонтеры. - У него темно-русые короткие волосы. Михаил был одет в светло-зеленую футболку, темные спортивные штаны, белые носки и кроссовки. Какая верхняя одежда была на подростке, пока установить не удалось.

8-800-350-76-25, 02 или 102 (с мобильного телефона) - сообщите любую информацию о судьбе Михаила, которая вам известна.