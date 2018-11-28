Четыре кировских магазина незаконно торговали спиртным

СЕГОДНЯ 15:50 2018-11-28T16:18:18+03:00

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В январе-сентябре 2018 года в Кировской области 120 объектов, торговавших спиртосодержащей продукцией, были проверены Роспотребнадзором. В 4 случаях спиртное продавали по ценам ниже, чем этого требует закон - специалисты изъяли оттуда 15 литров (132 флакона) различных жидкостей. Суд уже наказал виновных лиц.

- Также были проверены 17 объектов, торгующих средствами для мытья стекол, - сообщает управление Роспотребнадзора по Кировской области. - В одном из этих мест найдено средство с превышением содержания метанола, специалисты изъяли 125 литров товара. Еще в одной точке продукция была поддельной, данные об этом были переданы полиции.

Отметим, что за 9 месяцев 2018 года в регионе 347 человек отравились алкоголем и другой спиртной продукцией. Для сравнения: в прошлом году за тот же период зафиксировано 376 отравлений. Показатели смертности от алкоголя также снизились на 8,2%.