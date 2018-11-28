2018-11-28T16:03:35+03:00
Происшествия

Кировские следователи раскрыли убийство 18-летней давности

Преступником оказался приятель погибшего бизнесмена
Александр ЧАРУШИН
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Убийцу выявили при помощи современных криминалистических экспертиз. Фото: tumix.ruУбийцу выявили при помощи современных криминалистических экспертиз. Фото: tumix.ru
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Сотрудники следственного комитета раскрыли дело 18-летней давности. 20 июня 2000 года на берегу озера Подгривного в Малмыжском районе рыбаки нашли тело мужчины с открытой травмой головы. Погибшим оказался 53-летний бизнесмен из Ижевска. Тогда следователи опросили всех свидетелей, родных и близких погибшего, однако найти виновного не удалось.

В текущем году криминалисты применили новые технологии и установили личность убийцы. Им оказался приятель 53-летнего мужчины.

- По версии следствия, летом 2000 года погибший вместе с убийцей выехали из Ижевска по работе, - сообщает СУ СКР по Кировской области. - У озера Подгривного они остановились для того, чтобы отдохнуть. Там они поссорились, завязалась драка. Убийца взял металлическую пластину и несколько раз ударил своего приятеля по голове, тот скончался на месте. Его тело подозреваемый сбросил в воду, а затем скрылся с места ЧП.

Уголовное дело заведено по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый уже признал свою вину в этом преступлении. Расследование всех деталей ЧП продолжается.

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