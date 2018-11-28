В Кирово-Чепецком районе столкнулись иномарки: один человек погиб, двое в больнице

СЕГОДНЯ 14:55 2018-11-28T15:14:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 28 ноября, в Кирово-Чепецком районе Кировской области произошло смертельное ДТП. Как рассказали «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Кировской области, авария случилась около 10.20 часов на 25-м километре трассы Киров - Советск - Яранск. Фотографии с места ЧП были опубликованы в сообществе «КУ43». По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sportage при обгоне фуры не справился с управлением и на полной скорости врезался во встречный Porsche Cayenne.

Фото: Дмитрий ПОНОМАРЕВ vk.com/ky43_ubezhishe

- После столкновения иномарки загорелись, - сообщили «Комсомолке» в ведомстве. - Водитель Kia погиб на месте. Водитель и пассажир Porsche также получили серьезные травмы, их срочно доставили в больницу.

Предположительно, виновник аварии был трезв. Автоинспекторы устанавливают все детали этого ЧП.