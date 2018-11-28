2018-11-28T15:14:46+03:00
Происшествия

В Кирово-Чепецком районе столкнулись иномарки: один человек погиб, двое в больнице

«Комсомолка» делится подробностями утренней аварии
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Фото: Дмитрий ПОНОМАРЕВ vk.com/ky43_ubezhisheФото: Дмитрий ПОНОМАРЕВ vk.com/ky43_ubezhishe
Изменить размер текста:

Сегодня, 28 ноября, в Кирово-Чепецком районе Кировской области произошло смертельное ДТП. Как рассказали «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Кировской области, авария случилась около 10.20 часов на 25-м километре трассы Киров - Советск - Яранск. Фотографии с места ЧП были опубликованы в сообществе «КУ43». По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sportage при обгоне фуры не справился с управлением и на полной скорости врезался во встречный Porsche Cayenne.

Фото: Дмитрий ПОНОМАРЕВ vk.com/ky43_ubezhishe

Фото: Дмитрий ПОНОМАРЕВ vk.com/ky43_ubezhishe

- После столкновения иномарки загорелись, - сообщили «Комсомолке» в ведомстве. - Водитель Kia погиб на месте. Водитель и пассажир Porsche также получили серьезные травмы, их срочно доставили в больницу.

Предположительно, виновник аварии был трезв. Автоинспекторы устанавливают все детали этого ЧП.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Подосиновца «позаимствовал» трактор у колхоза, чтобы съездить в гости
Подробности ДТП в Кирово-Чепецком районе: 80-летняя пассажирка скончалась по дороге в больницу
Из Северной больницы сбежал 17-летний подросток
Четыре кировских магазина незаконно торговали спиртным
Кировские следователи раскрыли убийство 18-летней давности
В кировском предприятии год задерживали зарплату 40 работникам
В Кирове громкий хлопок произошел из-за самолета
Юрист: кировчанин, сбивший девочку на Московской, признал вину
Кировские крыши начали проверять на заснеженность
В Орлове безработного за убийство сожительницы посадили на 9 лет
Пожар в Сосновке: на месте ЧП пожарные нашли тело мужчины
В Кирове осудили водителя, по вине которого у женщины случился выкидыш
В Кирово-Чепецке росгвардейцы нашли пропавшего без вести пациента
В федеральный бюджет заложили средства на увеличение социальных выплат
В Кирове поставили еще одну «умную остановку»
В слободе Зоновы сгорел жилой дом: три человека погибли
В арт-зале «Колизея» показали, каким должно быть кино 18+