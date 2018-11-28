В кировском предприятии год задерживали зарплату 40 работникам

СЕГОДНЯ 14:38 2018-11-28T15:28:14+03:00

После прокурорской проверки всем работникам выплатили зарплаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директора оштрафовали на десять тысяч рублей

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На протяжении 2018 года 40 работников предприятия, занимающегося железобетонными изделиями, не получали заработную плату вовремя. Прокуратура Октябрьского района проверила организацию по заявлениям кировчан.

- Был выявлен факт нарушения трудового законодательства, - уточнили в Прокуратуре по Кировской области. - Бухгалтера предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности, а директора оштрафовали. Всем работникам выплатили зарплаты.

По ч. 6 ст. 5.27 КоАП «Нарушение трудового законодательства» руководителя предприятия признали виновным. Его оштрафовали на десять тысяч рублей.