2018-11-28T13:46:03+03:00
Общество

В Кирове громкий хлопок произошел из-за самолета

МЧС уверили горожан, что поводов для беспокойства нет
Евгений ДЕМИХОВ
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Самолет стал причиной необычного звука, побеспокоившего кировчанСамолет стал причиной необычного звука, побеспокоившего кировчанФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Громкий хлопок прозвучал на Кировом около 12.30 в среду, 28 ноября. Жители Кирова испугались, услышав неустановленные звуки.

В ГУ МЧС по Кировской области успокоили: поводов для паники нет. Над Кировом пролетал самолет. Он преодолел звуковой барьер. Это стало причиной необычного звука.

По сообщениям горожан в социальных сетях, из-за хлопка задребезжали окна, сработали сигнализации автомобилей.

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