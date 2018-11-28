В Кирове громкий хлопок произошел из-за самолета
МЧС уверили горожан, что поводов для беспокойства нет
Самолет стал причиной необычного звука, побеспокоившего кировчанФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Громкий хлопок прозвучал на Кировом около 12.30 в среду, 28 ноября. Жители Кирова испугались, услышав неустановленные звуки.
В ГУ МЧС по Кировской области успокоили: поводов для паники нет. Над Кировом пролетал самолет. Он преодолел звуковой барьер. Это стало причиной необычного звука.
По сообщениям горожан в социальных сетях, из-за хлопка задребезжали окна, сработали сигнализации автомобилей.