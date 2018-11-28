Юрист: кировчанин, сбивший девочку на Московской, признал вину

СЕГОДНЯ 13:26 2018-11-28T13:44:44+03:00

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Одним из смягчающих обстоятельств дела стало признание вины мужчиной. Об этом рассказал юрист Федор Коновалов, назначенный защищать в суде обвиняемого в ДТП на Московской.

- По своей практике могу сказать, что еще не было случаев, когда в подобных ситуациях присуждали больше 5,5 года, - подчеркнул адвокат. - Не могу спрогнозировать, что будет в итоге. На суде многое зависит от самого обвиняемого: его поведение и в том числе признание вины.

Напомним, что вечером 24 ноября на улице Московской произошло ДТП. Пьяный мужчина сбил на пешеходном переходе девочку и ее бабушку. Школьница умерла на месте аварии, пенсионерку госпитализировали. Женщина до сих пор находится в больнице.