Кировские крыши начали проверять на заснеженность

СЕГОДНЯ 13:14 2018-11-28T13:20:08+03:00

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С приходом зимы городские службы все силы бросили на борьбу со снегом на дорогах и тротуарах. Однако этого недостаточно - горожане начали жаловаться на образование ледяных масс на крышах. Так, жители дома по ул. Маклина, 13а, заметили свисающие сосульки.

- Когда я стал разбираться с жалобой, выяснилось, что плановые проверки состояния кровель у профильных служб намечены только с января, - отметил глава администрации Илья Шульгин. - Однако зима у нас начинается не по календарю, она уже наступила. Поэтому: территориальным управлениям, департаменту городского хозяйства, административно-технической инспекции, всем без исключения управляющим компаниям - максимально мобилизоваться и вести ежедневный мониторинг ситуации и по крышам, и по дорогам.

Для того чтобы не допустить трагедии, когда наледь обрушивается на человека, прошлой зимой работала группа «Снегопад» в одном из месседжеров.

Сити-менеджер поручил вновь открыть такую группу и включить общественников, представителей областных служб и Госжилинспекции.

Помимо этого будет подготовлен специальный документ, в котором пропишут алгоритм работы при возникновении внештатных ситуаций. Благодаря постановлению определят резерв техники на случай аврального снегопада и ответственные лица. Кроме того, в соответствии с постановлением будет сформирован круглосуточный график дежурства специалистов администрации на все выходные и праздничные дни.

Проверки состояния кровель начнутся уже сегодня. Особое внимание будут уделять крышам детских садов, школ, социальных учреждений и тем домам, которые находятся у пешеходных зон.