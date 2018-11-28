2018-11-28T12:54:09+03:00
Происшествия

В Орлове безработного за убийство сожительницы посадили на 9 лет

Мужчина 15 раз ударил ножом свою компаньонку
Евгений ДЕМИХОВ
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Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режимаОтбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режимаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ссора произошла в квартире дома на улице Набережной, 26. Мужчина и женщина совместно распивали спиртное, когда между ними возник конфликт. 49-летний безработный не удержался и схватил нож.

- Испытывая неприязнь, осужденный не менее 15 раз ударил сожительницу, - рассказали в Прокуратуре по Кировской области. - От полученных ран она скончалась.

Жителя Орлова, ранее не судимого, признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК «Убийство». Его приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина пытался обжаловать приговор и подавал апелляцию, но она была отклонена.

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