В Орлове безработного за убийство сожительницы посадили на 9 лет
Мужчина 15 раз ударил ножом свою компаньонку
Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режимаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ссора произошла в квартире дома на улице Набережной, 26. Мужчина и женщина совместно распивали спиртное, когда между ними возник конфликт. 49-летний безработный не удержался и схватил нож.
- Испытывая неприязнь, осужденный не менее 15 раз ударил сожительницу, - рассказали в Прокуратуре по Кировской области. - От полученных ран она скончалась.
Жителя Орлова, ранее не судимого, признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК «Убийство». Его приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина пытался обжаловать приговор и подавал апелляцию, но она была отклонена.