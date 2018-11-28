Пожар в Сосновке: на месте ЧП пожарные нашли тело мужчины
27 ноября, в 6 утра, в службу МЧС поступил звонок от очевидцев: в городе Сосновке, на улице Энергетиков, загорелось здание. Два пожарных расчета незамедлительно отправились на место ЧП.
- Горела баня и хозпостройки, - рассказли «Комсомолке» в МЧС по Кировской области. - специалисты начали тушить огонь. В ходе работ обнаружили тело мужчины.
По предварительным данным Следкома по Кировской области, 34-летний погибший хозяин помещения мог стать одной из причин пожара. Всего у следователей две версии произошедшего. По одной из них пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении в нетрезвом состоянии, а по другой - огонь начал распространяться по помещению из-за неисправной дровяной печи.