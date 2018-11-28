2018-11-28T12:57:01+03:00
Происшествия

В Кирове осудили водителя, по вине которого у женщины случился выкидыш

ДТП произошло в Большой Субботихе
Мария ПЕТРОВА
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Мужчина признал свою вину. Фото: УГИБДД России по Кировской областиМужчина признал свою вину. Фото: УГИБДД России по Кировской области
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Первомайский районный суд вынес приговор 27-летнему водителю, который пьяным сел за руль и сбил двух женщин в Большой Субботихе.

Авария произошла в конце мая. Подвыпивший мужчина сел за руль «Лады Гранты» и поехал в сторону реки Никульченки. Он не рассчитал скорость и не учел погодные условия (после дождя грунтовая дорога, по которой двигался водитель, была мокрой). В итоге машину занесло, водитель не смог справиться с управлением и кузовом зацепил двух женщин, которые гуляли по берегу реки. Обе сильно пострадали, получили многочисленные переломы. Одна из них была беременна и лишилась малыша. Подсудимый вину полностью признал.

- Суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ, - рассказали в Первомайской прокуратуре. - Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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