В Кирово-Чепецке росгвардейцы нашли пропавшего без вести пациента

СЕГОДНЯ 11:31 2018-11-28T12:57:53+03:00

Мужчина босиком и без одежды ушел из ЦРБ

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В Центральной районной больнице Кирово-Чепецка потеряли пациента. 31-летний мужчина находился в ЦРБ на стационарном лечении и нуждался в медицинской помощи.

- В 14 часов в дежурную часть поступил звонок о пропаже пациента, - рассказали в управлении Росгвардии по Кировской области. - Оперативный дежурный передал ориентировку всем патрульным. Пропавшего мужчину оперативно нашли в квартале от учреждения.

Пациент был в беспомощном состоянии. Его нашли без одежды и обуви. Мужчину доставили в медучреждение и передали под опеку специалистов.