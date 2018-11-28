2018-11-28T12:57:53+03:00
Общество

В Кирово-Чепецке росгвардейцы нашли пропавшего без вести пациента

Мужчина босиком и без одежды ушел из ЦРБ
Евгений ДЕМИХОВ
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Благодаря оперативной работе силовиков пропавшего пациента нашли. Фото: управление Росгвардии по Кировской областиБлагодаря оперативной работе силовиков пропавшего пациента нашли. Фото: управление Росгвардии по Кировской области
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В Центральной районной больнице Кирово-Чепецка потеряли пациента. 31-летний мужчина находился в ЦРБ на стационарном лечении и нуждался в медицинской помощи.

- В 14 часов в дежурную часть поступил звонок о пропаже пациента, - рассказали в управлении Росгвардии по Кировской области. - Оперативный дежурный передал ориентировку всем патрульным. Пропавшего мужчину оперативно нашли в квартале от учреждения.

Пациент был в беспомощном состоянии. Его нашли без одежды и обуви. Мужчину доставили в медучреждение и передали под опеку специалистов.

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