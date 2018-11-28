2018-11-28T11:08:55+03:00
Общество

В Кирове поставили еще одну «умную остановку»

16-й остановочный павильон обустроили в Нововятске
Евгений ДЕМИХОВ
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Такие устройства помогают пассажирам узнать время прибытия городских автобусов. Фото: Администрация КироваТакие устройства помогают пассажирам узнать время прибытия городских автобусов. Фото: Администрация Кирова
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Электронное табло, которое показывает время прибытия следующего автобуса, установили в Нововятском районе по многочисленным просьбам горожан. «Умная остановка» начала свою работу с 23 ноября 2018 года. Пока что монитор работает в тестовом режиме.

- Ежедневно в сторону города с этой остановки едет большое количество горожан, - рассказали в Центральной диспетчерской службе. - Сейчас ее работа не идеальна: не исключены погрешности в указании времени прибытия, но у же в декабре специалисты проведут мониторинг работы устройства и настроят его, по необходимости.

Эта «умная остановка» стала 16-й в городе. В самом Нововятске работает еще одна аналогичная. Ее поставили на улице Советской. Умное устройство работает на остановке «Дом культуры Россия».

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