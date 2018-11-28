В Кирове поставили еще одну «умную остановку»

СЕГОДНЯ 11:08 2018-11-28T11:08:55+03:00

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Электронное табло, которое показывает время прибытия следующего автобуса, установили в Нововятском районе по многочисленным просьбам горожан. «Умная остановка» начала свою работу с 23 ноября 2018 года. Пока что монитор работает в тестовом режиме.

- Ежедневно в сторону города с этой остановки едет большое количество горожан, - рассказали в Центральной диспетчерской службе. - Сейчас ее работа не идеальна: не исключены погрешности в указании времени прибытия, но у же в декабре специалисты проведут мониторинг работы устройства и настроят его, по необходимости.

Эта «умная остановка» стала 16-й в городе. В самом Нововятске работает еще одна аналогичная. Ее поставили на улице Советской. Умное устройство работает на остановке «Дом культуры Россия».