2018-11-28T11:38:36+03:00
Происшествия

В слободе Зоновы сгорел жилой дом: три человека погибли

Следователи устанавливают личности погибших
Анна КРЮКОВА
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Пока никакой информации о погибших нет. Фото: 43.mchs.gov.ruПока никакой информации о погибших нет. Фото: 43.mchs.gov.ru
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В среду, 28 ноября, кировчане в соцсетях сообщили о серьезном пожаре у Нового моста. Очевидцы события опубликовали видео с полыхающим домом в группе «Злой кировчанин». В ГУ МЧС по Кировской области «Комсомолке» подтвердили информацию о пожаре и сообщили о трех погибших.

В Кирове у Нового моста сгорел жилой дом.Видео: Дмитрий Макаров (vk.com/zlo43)

- В слободе Зоновы на улице Жуковской, 14 в 06.15 загорелся двухквартирный одноэтажный дом, - пояснили в ведомстве. - Пожарные прибыли на место и при тушении здания обнаружили двух человек без сознания. Их передали врачам скорой помощи, которые констатировали смерть жильцов.

Вскоре были обнаружены фрагменты тела третьего человека. Сейчас следователи устанавливают личности погибших и причины возникновения пожара.

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