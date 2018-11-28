В слободе Зоновы сгорел жилой дом: три человека погибли
В среду, 28 ноября, кировчане в соцсетях сообщили о серьезном пожаре у Нового моста. Очевидцы события опубликовали видео с полыхающим домом в группе «Злой кировчанин». В ГУ МЧС по Кировской области «Комсомолке» подтвердили информацию о пожаре и сообщили о трех погибших.
В Кирове у Нового моста сгорел жилой дом.Видео: Дмитрий Макаров (vk.com/zlo43)
- В слободе Зоновы на улице Жуковской, 14 в 06.15 загорелся двухквартирный одноэтажный дом, - пояснили в ведомстве. - Пожарные прибыли на место и при тушении здания обнаружили двух человек без сознания. Их передали врачам скорой помощи, которые констатировали смерть жильцов.
Вскоре были обнаружены фрагменты тела третьего человека. Сейчас следователи устанавливают личности погибших и причины возникновения пожара.