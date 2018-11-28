В арт-зале «Колизея» показали, каким должно быть кино 18+

СЕГОДНЯ 10:35 2018-11-28T10:35:48+03:00

Фильм получился, на самом деле, для зрителей старше 18 Фото: Евгений ДЕМИХОВ

Фильм о танцовщицах с психоанализом и шабашем

Изменить размер текста: A A

29 ноября 2018 года в российский прокат выходит мистический триллер «Суспирия». Кировчане уже в четверг смогут посмотреть его в арт-зале «Колизея». «Комсомолке» удалось попасть на предпоказ картины.

Жанр ужасов к 2018 году измельчал. То ли сценаристы не могут придумать ничего нового, то ли зрители закалили нервы и их классическими приемами не напугать. Итальянский режиссер Лука Гуаданьино смог привнести в жанр кое-что новое. Европейское мировоззрение сказывается.

Самым большим диссонансом для зрителя, привыкшего к американским фильмам, станет разный подход к способам напугать. Идя на картину, ожидаешь голливудское «кровь-расчлененка-монстры из-за угла», а получаешь нечто другое. Фильм, на самом деле получился на рейтинг «18+».

Но первое, о чем хочется рассказать - визуальный ряд. В фильме показан Берлин 1977 года. Режиссер большое внимание уделяет деталям, задерживая на них «взгляд» видеокамеры. Кадры длятся дольше, «положенных голливудских», а цветовая гамма только нагнетает атмосферу.

Сюжет фильма непонятен. Полностью раскрыть замысел после одно просмотра вряд ли получится. Тут нужно быть искусствоведом. Ну, или хотя бы немного знать о психологическом учении Юнга, об истории европейских ведьм и о биографии танцовщицы Пины Бауш.

В целом, в фильме получилось несколько уровней контекста. Чтобы их понять, рядовому зрителю придется поломать голову.