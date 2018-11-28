2018-11-28T10:21:48+03:00
Происшествия

На трассе «Нива» при обгоне вылетела в кювет: четверо пострадавших

Водитель был трезвым в момент аварии
Александр ЧАРУШИН
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К счастью, госпитализация пассажирам «Нивы» не потребовалась. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиК счастью, госпитализация пассажирам «Нивы» не потребовалась. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Вчера, 27 ноября, в ДТП в Кирово-Чепецком районе пострадали сразу четыре человека. Авария случилась в 16.15 часов на трассе, ведущей из Кирова в Демаки. По предварительным данным, 18-летний студент за рулем «Шевроле Нива» при попытке обгона не справился с управлением. В итоге автомобиль съехал в кювет.

- Помимо самого водителя пострадали и трое его пассажиров, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Травмы получили 18-летний молодой человек, 19-летняя девушка и 47-летняя женщина. К счастью, госпитализация никому из них не потребовалась. Отметим, что водитель в момент аварии был трезв.

Днем ранее еще одна машина в Кировской области вылетела в кювет и перевернулась. 38-летний мужчина, находившийся за рулем, пытался уйти от столкновения с встречным автомобилем. В итоге водителя госпитализировали.

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