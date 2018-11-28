В Фаленках работников сельпо массово «кинули» с зарплатой

СЕГОДНЯ 10:07 2018-11-28T10:07:21+03:00

После вмешательства прокуроров сотрудникам выдали все долги по зарплате Фото: Валерий РОМАНОВ

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В Октябрьском сельском потребительском кооперативе (сельпо) сотрудников массово обманули при выдаче зарплаты. Об этом «Комсомолке» рассказали в прокуратуре Фаленского района. Известно, что несколько продавцов сельпо при увольнении в августе 2018 года не получили окончательный расчет по зарплате. Общая сумма ущерба превысила 20 тысяч рублей.

- Руководству сельпо внесли представление и потребовали устранить все нарушения, - сообщили «Комсомолке» в ведомстве. - Более того, против председателя сельпо возбудили протокол по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства». Дело ушло в государственную инспекцию труда Кировской области.

Отметим, что после вмешательства прокуроров все нарушения в сельпо были устранены, работники получили свои деньги.