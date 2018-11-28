В Кирове два дня назад пропал 17-летний подросток

СЕГОДНЯ 09:53 2018-11-28T09:53:44+03:00

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В Кирове пропал подросток. 17-летний Сергей Герлан вышел из дома в понедельник, 26 ноября. С тех пор о его судьбе ничего не известно. Кировский поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и отряд по розыску несовершеннолетних «Первый» распространяют в соцсетях ориентировку с приметами молодого человека.

- Сергей ростом 160 сантиметров, худой, - указано в ориентировке. - У него серые глаза и короткие темные волосы. Перед уходом из дома подросток был одет в куртку темного цвета, серые брюки с резинкой внизу и черные кроссовки.

Сообщите волонтерам любую информацию о местонахождении Сергея. Фото: vk.com/ornkirov

Сообщите любые данные о судьбе и местонахождении Сергея Герлана по номерам телефонов, указанным в ориентировках на поиск молодого человека.