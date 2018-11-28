В Омутнинске алкоголика лишили водительских прав через суд

СЕГОДНЯ 09:25 2018-11-28T09:25:54+03:00

Мужчина мог быть опасен для окружающих

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В Омутнинском районе Кировской области прокуратура выявила мужчину, владеющего водительскими правами и при этом состоящего на учете у врача-нарколога как алкоголик с зависимостью средней стадии. Этот факт прямо нарушал закон о психиатрической помощи: мужчина не должен был управлять автомобилем до того, как прошел необходимый курс лечения и добился ремиссии.

- Мужчина-алкоголик, находясь за рулем автомобиля, создавал реальную угрозу безопасности окружающих, - сообщает прокуратура Кировской области. - Он мог привести к ДТП, причинить вред жизни и здоровью, нанести крупный материальный ущерб. Прокурор вышел в суд с требованием лишить мужчину прав на управление транспортом.

Суд встал на сторону прокурора и на днях лишил жителя Омутнинска водительских прав.