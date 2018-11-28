В 2019 году Кировская область получит 850 миллионов рублей на газификацию

СЕГОДНЯ 09:08 2018-11-28T09:08:53+03:00

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Вчера, 27 ноября, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер посетил Киров с рабочим визитом. Совместно с губернатором Кировской области Игорем Васильевым он побывал на торжественном открытии манежа «Вересники», а затем обсудил перспективы дальнейшей газификации населенных пунктов нашего региона.

На сегодня уровень газификации Кировской области составляет всего 41%. В текущем году на строительство газопроводов и распределительных сетей наш регион получил от «Газпрома» крупную сумму - 235 миллионов рублей. Однако в 2019 году объем вложений вырастет еще в 3,5 раза и в итоге превысит сумму в 850 миллионов рублей.

- Слободской и Котельнич имеют большие перспективы газификации, - приводит слова Алексея Миллера пресс-служба правительства Кировской области. - Также мы обсуждаем с руководством региона проект строительства автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Одна из них еще в 2016 году появилась в Кирове на улице Металлистов. Две новые станции проектируются на улице Мельничной в Кирове и улице Мелиораторов в Кирово-Чепецке.

За счет строительства этих станций можно будет увеличить объем подачи природного газа на 13,5 миллионов кубометров в год.