На открытии манежа в Вересниках были олимпийские чемпионки

СЕГОДНЯ 17:20 2018-11-27T17:20:21+03:00

В правительстве считают, что на манеже будут тренироваться будущие олимпийские чемпионы. Фото: Администрация Кирова

В 2019 году к спортивному объекту проложат дорогу

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Сегодня, 27 ноября, состоялось торжественное открытие легкоатлетического манежа «Вересники». Почетными гостями на мероприятии стали олимпийские чемпионки Анна Чичерова и Анастасия Максимова. В правительстве региона считают, что спортивный объект поможет раскрыться талантам молодого поколения.

- Манеж не просто уникальное сооружение, - поделилась глава Кирова Елена Ковалева. - Это точка отсчета будущих преобразований микрорайона Вересники.

В правительстве Кировской области на 2019 год запланировали строительство бассейна в этом спортивном комплексе. В том же году к сооружению проложат дорогу, которая будет проходить от улицы Милицейской к микрорайону.

Напомним, один раз торжественное открытие сорвалось. Его планировали на 1 ноября 2018 года, но его пришлось перенести.