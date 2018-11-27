2018-11-27T17:04:16+03:00
Происшествия

В кировском кафе у пенсионерки вытащили 15 тысяч из сумочки

Подозреваемого быстро нашли - он попался в объектив камеры видеонаблюдения
Евгений ДЕМИХОВ
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Мужчина вытянул деньги из сумочки прямо под камерой. Фото: УМВД по Кировской областиМужчина вытянул деньги из сумочки прямо под камерой. Фото: УМВД по Кировской области
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73-летняя кировчанка обратилась в полицию с заявлением. 21 ноября у нее украли 15 тысяч рублей из сумочки. По словам пострадавшей, сделать это могли в кафе на Юго-Западе, где она сидела за одним столом с незнакомыми людьми.

- Спустя несколько часов подозреваемый уже был найден, - рассказали в УМВД по Кировской области. - Им оказался 33-летний мужчина, который сидел с пострадавшей за одним столом.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина уже не один раз привлекался к ответственности за хищения. На этот раз на него завели дело по ч.2 ст.158 УК «Кража, совершенная из сумки, находившейся при потерпевшем». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый задержан.

У кировской пенсионерки в кафе украли 15 тысяч рублей.Видео: УВМД по Кировской области

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