2018-11-27T15:27:25+03:00
Происшествия

ЧП в детском саду в центре Кирова: спасатели эвакуировали 140 человек

Уже через несколько минут воспитанники вернулись в свои группы
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Фото: yandex.ru/mapsК счастью, во время ЧП никто не пострадал. Фото: yandex.ru/maps
Изменить размер текста:

Сегодня в 13.47 часов в детском саду № 145, расположенном на улице Свободы в Кирове, сработала пожарная сигнализация. На место ЧП сразу же выехало четыре пожарных расчета. К моменту приезда спасателей в садике уже началась самостоятельная эвакуация: сотрудники выводили детей на улицу. Первый этаж здания был задымлен. В итоге за несколько минут было эвакуировано 106 детей и 35 сотрудников учреждения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской области, пострадавших от огня и дыма нет. Вскоре дети вернулись в свои группы.

Отметим, что открытого огня спасателям обнаружить так и не удалось. По предварительным данным, причиной задымления стали проблемы в работе пищеблока: в помещении могла подгореть готовящаяся еда.

На месте ЧП работают сотрудники пожарного надзора. По факту возгорания начата проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На открытии манежа в Вересниках были олимпийские чемпионки
В кировском кафе у пенсионерки вытащили 15 тысяч из сумочки
Интернет от «Ростелекома» в квартирах кировских новоселов
Кировчане смогут бесплатно провериться на ВИЧ
В Кирове 10-летний мальчик совершил серию краж и поджег дом
В новогодние праздники через Киров пройдет 160 дополнительных рейсов
В Кирове, на юго-западе, хотят построить воскресную школу
В Омутнинском районе у пенсионера украли 40 литров браги и 12 банок консервов
В Кировской области полномочия ресурсоснабжения передадут из сел в районы
Кировчанин сыграл на балалайке в эфире программы «Давай поженимся!»
В Омутнинске водитель КамАЗа сбил мужчину, ремонтировавшего трактор
Омскому министру образования рассказали, как в Кировской области работают опорные школы