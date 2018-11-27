ЧП в детском саду в центре Кирова: спасатели эвакуировали 140 человек

СЕГОДНЯ 15:27 2018-11-27T15:27:25+03:00

К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Фото: yandex.ru/maps

Уже через несколько минут воспитанники вернулись в свои группы

Изменить размер текста: A A

Сегодня в 13.47 часов в детском саду № 145, расположенном на улице Свободы в Кирове, сработала пожарная сигнализация. На место ЧП сразу же выехало четыре пожарных расчета. К моменту приезда спасателей в садике уже началась самостоятельная эвакуация: сотрудники выводили детей на улицу. Первый этаж здания был задымлен. В итоге за несколько минут было эвакуировано 106 детей и 35 сотрудников учреждения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской области, пострадавших от огня и дыма нет. Вскоре дети вернулись в свои группы.

Отметим, что открытого огня спасателям обнаружить так и не удалось. По предварительным данным, причиной задымления стали проблемы в работе пищеблока: в помещении могла подгореть готовящаяся еда.

На месте ЧП работают сотрудники пожарного надзора. По факту возгорания начата проверка.