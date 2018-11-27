2018-11-27T15:29:55+03:00
Здоровье

Кировчане смогут бесплатно провериться на ВИЧ

Акция пройдет в честь Всемирного дня борьбы со СПИДом
Евгений ДЕМИХОВ
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Тестирование проводится анонимно и занимает всего 15 минутТестирование проводится анонимно и занимает всего 15 минутФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Шестой раз в Кировской области проходит всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». В рамках нее началась неделя тестирования. Всем кировчанам предлагают бесплатно пройти экспресс-тесты на ВИЧ.

- Любой желающий сможет прийти в специально организованные мобильные пункты и анонимно провериться на вирус, - рассказали в Министерстве здравоохранения Кировской области. - Кроме того, тестирование можно сделать в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и в поликлиниках по месту жительства.

В областном центре мобильные пункты поставят в торговом центре по адресу улица Маршала Конева, 1. Он будет работать 30 ноября, с 12.00 до 18.00, 1 и 2 декабря, с 11.00 до 16.00. В развлекательном центре на Ломоносова, 25, пункт будет работать 23 ноября и 1 декабря, с 21.00 до 00.00.

Акция проводится в честь Всемирного дня борьбы со СПИДом - 1 декабря. Аналогичные мероприятия проходят каждое третье воскресенье мая, Всемирный день памяти жертв СПИДа.

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