2018-11-27T15:12:20+03:00
Происшествия

В Кирове 10-летний мальчик совершил серию краж и поджег дом

Его пришлось отправить в центр временного содержания для несовершеннолетних преступников
Александр ЧАРУШИН
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Мальчика на 30 суток изолировали от общества. Фото: media-fm.ruМальчика на 30 суток изолировали от общества. Фото: media-fm.ru
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В Кирове 10-летний школьник совершил целую серию различных преступлений. Об этом «Комсомолке» рассказали в прокуратуре Ленинского района города Кирова. Мальчик воспитывается в многодетной семье без отца, с мая 2018 года он большую часть свободного времени проводит вне дома.

Первым правонарушением стала кража кабеля из гаража, совершенная вечером 2 июня. Мальчик вместе с другом продал кабель за 500 рублей. На следующий день они похитили из гаража бензопилу, ее удалось продать за 1 000 рублей.

20 сентября мальчик с другим приятелем совершил серию краж. Они посетили три продуктовых магазина, похитив в каждом по упаковке кофе. Общая сумма ущерба составила почти 1 400 рублей. С 17 по 24 октября 10-летний мальчик вместе с друзьями поджег дом, а также вынес из подсобного помещения рабочие инструменты.

Из-за слишком юного возраста школьника не могли привлечь к уголовной ответственности. Педагогам «достучаться» до мальчика не удалось, профилактические беседы также не дали результата. В итоге 8 ноября по решению Ленинского районного суда города Кирова мальчика на 30 суток поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних преступников.

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