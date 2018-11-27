В новогодние праздники через Киров пройдет 160 дополнительных рейсов
В преддверии Нового года и последующих праздников, выходных, на Горьковской железной дороге будут курсировать дополнительные поезда. Всего 27 локомотивов совершат порядка 160 «новогодних» рейсов.
- В новогодние праздничные дни путешествия на поездах пользуются повышенным спросом у граждан, - пояснили в Кировском отделении Горьковской железной дороги. - В эти дни допрейсы будут курсировать между Ижевском, Казанью, Кировом, Нижним Новгородом, Чебоксарами, Йошкар-Олой, Екатеринбургом и Москвой с Санкт-Петербургом.
Высокий пассажиропоток из Кирова в другие города ожидается в последних числах декабря, а обратно - с 6 по 8 января 2018 года.
Билеты на дополнительные поезда можно купить в привокзальных кассах или на сайте РЖД.