В новогодние праздники через Киров пройдет 160 дополнительных рейсов

СЕГОДНЯ 14:54 2018-11-27T15:26:53+03:00

Между Кировом и еще восемью городами будут ходить дополнительные «новогодние» поезда Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Всего на ГЖД будут курсировать 27 поездов

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В преддверии Нового года и последующих праздников, выходных, на Горьковской железной дороге будут курсировать дополнительные поезда. Всего 27 локомотивов совершат порядка 160 «новогодних» рейсов.

- В новогодние праздничные дни путешествия на поездах пользуются повышенным спросом у граждан, - пояснили в Кировском отделении Горьковской железной дороги. - В эти дни допрейсы будут курсировать между Ижевском, Казанью, Кировом, Нижним Новгородом, Чебоксарами, Йошкар-Олой, Екатеринбургом и Москвой с Санкт-Петербургом.

Высокий пассажиропоток из Кирова в другие города ожидается в последних числах декабря, а обратно - с 6 по 8 января 2018 года.

Билеты на дополнительные поезда можно купить в привокзальных кассах или на сайте РЖД.