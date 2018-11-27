2018-11-27T15:26:53+03:00
Общество

В новогодние праздники через Киров пройдет 160 дополнительных рейсов

Всего на ГЖД будут курсировать 27 поездов
Елизавета Захарова
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Между Кировом и еще восемью городами будут ходить дополнительные «новогодние» поездаМежду Кировом и еще восемью городами будут ходить дополнительные «новогодние» поездаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В преддверии Нового года и последующих праздников, выходных, на Горьковской железной дороге будут курсировать дополнительные поезда. Всего 27 локомотивов совершат порядка 160 «новогодних» рейсов.

- В новогодние праздничные дни путешествия на поездах пользуются повышенным спросом у граждан, - пояснили в Кировском отделении Горьковской железной дороги. - В эти дни допрейсы будут курсировать между Ижевском, Казанью, Кировом, Нижним Новгородом, Чебоксарами, Йошкар-Олой, Екатеринбургом и Москвой с Санкт-Петербургом.

Высокий пассажиропоток из Кирова в другие города ожидается в последних числах декабря, а обратно - с 6 по 8 января 2018 года.

Билеты на дополнительные поезда можно купить в привокзальных кассах или на сайте РЖД.

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