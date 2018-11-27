В Омутнинском районе у пенсионера украли 40 литров браги и 12 банок консервов
На днях в полицию Омутнинского района обратился 66-летний житель поселка Черная Холуница. Пенсионер рассказал, что он ненадолго отлучился из дома, а вернувшись, увидел сорванный дверной замок. Как выяснилось, из его дома пропало имущество на общую сумму 5 500 рублей. В частности, у пенсионера украли 40 литров браги, 12 банок консервов, наждачный станок и цепи для бензопилы.
- На месте ЧП полицейские нашли следы салазок и решили, что именно на них было вывезено украденное, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Вскоре вор был найден, им оказался 46-летний безработный односельчанин пенсионера.
Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище». Максимальное наказание по статье - шесть лет тюрьмы с выплатой штрафа.