В Омутнинском районе у пенсионера украли 40 литров браги и 12 банок консервов

СЕГОДНЯ 14:14 2018-11-27T15:24:36+03:00

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На днях в полицию Омутнинского района обратился 66-летний житель поселка Черная Холуница. Пенсионер рассказал, что он ненадолго отлучился из дома, а вернувшись, увидел сорванный дверной замок. Как выяснилось, из его дома пропало имущество на общую сумму 5 500 рублей. В частности, у пенсионера украли 40 литров браги, 12 банок консервов, наждачный станок и цепи для бензопилы.

- На месте ЧП полицейские нашли следы салазок и решили, что именно на них было вывезено украденное, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Вскоре вор был найден, им оказался 46-летний безработный односельчанин пенсионера.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище». Максимальное наказание по статье - шесть лет тюрьмы с выплатой штрафа.