2018-11-27T14:00:57+03:00
Недвижимость

В Кировской области полномочия ресурсоснабжения передадут из сел в районы

Предприятия ЖКХ не хотят выходить на уровень сельских территорий из-за убыточности
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Через полтора года вопросы предоставления ЖКХ в селах будут на уровне районовЧерез полтора года вопросы предоставления ЖКХ в селах будут на уровне районовФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Главы муниципалитетов обсудили с представителями правительства региона вопросы организации газо-, водо-, электро- и теплоснабжения. На повестке дня был вопрос передачи полномочий ресурсоснабжения из сельских поселений на уровень районов.

- В некоторых селах сложилась негативная ситуация в этой сфере, - объяснил министр энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Редькин. - Предприятия не хотят выходить на этот рынок из-за малого объема предоставляемых услуг, что приводит к убыткам.

По итогам совещания приняли решение создать рабочую группу, которая досконально проработает механизм передачи полномочий. Исполнить задуманное планируется к 2020 году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24