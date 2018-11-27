В Кировской области полномочия ресурсоснабжения передадут из сел в районы

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-27T14:00:57+03:00

Через полтора года вопросы предоставления ЖКХ в селах будут на уровне районов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Предприятия ЖКХ не хотят выходить на уровень сельских территорий из-за убыточности

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Главы муниципалитетов обсудили с представителями правительства региона вопросы организации газо-, водо-, электро- и теплоснабжения. На повестке дня был вопрос передачи полномочий ресурсоснабжения из сельских поселений на уровень районов.

- В некоторых селах сложилась негативная ситуация в этой сфере, - объяснил министр энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Редькин. - Предприятия не хотят выходить на этот рынок из-за малого объема предоставляемых услуг, что приводит к убыткам.

По итогам совещания приняли решение создать рабочую группу, которая досконально проработает механизм передачи полномочий. Исполнить задуманное планируется к 2020 году.