В Омутнинске водитель КамАЗа сбил мужчину, ремонтировавшего трактор

СЕГОДНЯ 13:26 2018-11-27T13:26:32+03:00

Водитель грузовика не справился с управлением и въехал в трактор. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

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Вчера, 26 ноября, на трассе в Омутнинском районе Кировской области сбили мужчину. ЧП произошло около 12.50 часов. 56-летний водитель КамАЗа не справился с управлением и влетел на стоявший на обочине трактор «Беларус», тот от удара наехал на 38-летнего мужчину. Как рассказали «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Кировской области, пострадавшим в аварии оказался водитель «Беларуса».

- Мужчина стоял на обочине и ремонтировал трактор, - сообщили «Комсомолке» в ведомстве. - В этот момент на него и наехал КамАЗ. 38-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести, его срочно доставили в больницу.

Отметим, что водитель КамАЗа в момент аварии был трезв. Автоинспекторы выясняют все детали этого ЧП.