Омскому министру образования рассказали, как в Кировской области работают опорные школы

СЕГОДНЯ 13:02 2018-11-27T13:58:27+03:00

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Киров с рабочим визитом посетила министр образования Омской области Татьяна Дернова. Целью поездки было заимствование опыта по созданию особой модели управления школами, которая успешно работает в нашем регионе. Во встрече приняли участие зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов и министр образования региона Ольга Рысева.

- Омичам рассказали, что начинать проект стоит со школ в сельских поселениях, - сообщает пресс-служба Минобра Кировской области. - Именно эти школы обычно бывают самыми «проблемными» и находятся под угрозой закрытия. Опорные школы, создаваемые в муниципалитетах, учат детей по единому стандарту, ведут работу с молодежью.

В Кировской области создано 47 опорных школ. Это лишь первый этап большого проекта. В дальнейшем учреждения будут делать крупнее: уже в 2019 году в шести районах Кировской области все школы станут государственными.