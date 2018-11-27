2018-11-27T13:56:48+03:00
Общество

В Кирове простились с девочкой, погибшей в ДТП на Московской

Панихида прошла в церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Евгений ДЕМИХОВ
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Проститься с девочкой пришли родственники, близкие, одноклассники и учителя девочкиПроститься с девочкой пришли родственники, близкие, одноклассники и учителя девочкиФото: Евгений ДЕМИХОВ
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Сегодня, 27 ноября, прошла панихида по 10-летней девочке, которую в субботу на прошлой неделе пьяный водитель сбил на пешеходном переходе. Почтить память школьницы пришли близкие, родственники, одноклассники и школьные учителя.

Напомним, трагедия произошла на улице Московской, вблизи дома № 101. Девочка с бабушкой переходили дорогу, когда пьяный водитель решил устроить «гонки» на красный сигнал светофора.

Глава администрации Кирова Илья Шульгин пообещал, что водителей ждут тотальные проверки. Сотрудники ГИБДД будут отслеживать не только водителей в нетрезвом состоянии, но и с агрессивной манерой вождения.

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