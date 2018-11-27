На Спасской установили «памятник» Кирову и динозавру в кроссовках
Горожане могут увидеть необычную скульптуру на улице Спасской, вооружившись гаджетом. Без смартфона будет видна только табличка с указанием способа, как посмотреть на арт-объект. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте», в сообществе «Типичный КИРОВ».
Если следовать инструкции правильно, то в итоге на экране смартфона можно увидеть своеобразное трехмерное изображение. Это и скелет динозавра, и голова Сергея Кирова, и карта области, разукрашенная в цвета дымковской игрушки, и лук со стрелой.
Кировчане в социальных сетях одновременно восторгаются необычным объектом, упрекают создателя в пустой трате времени и гадают, что обозначают отдельные части изображения.