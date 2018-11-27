2018-11-27T13:53:28+03:00
Звезды

На Спасской установили «памятник» Кирову и динозавру в кроссовках

Виртуальный арт-объект можно посмотреть через смартфон
Евгений ДЕМИХОВ
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Как относятся кроссовки к городу, остается только гадать. Фото: vk.com/etotkirovКак относятся кроссовки к городу, остается только гадать. Фото: vk.com/etotkirov
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Горожане могут увидеть необычную скульптуру на улице Спасской, вооружившись гаджетом. Без смартфона будет видна только табличка с указанием способа, как посмотреть на арт-объект. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте», в сообществе «Типичный КИРОВ».

Если следовать инструкции правильно, то в итоге на экране смартфона можно увидеть своеобразное трехмерное изображение. Это и скелет динозавра, и голова Сергея Кирова, и карта области, разукрашенная в цвета дымковской игрушки, и лук со стрелой.

Кировчане в социальных сетях одновременно восторгаются необычным объектом, упрекают создателя в пустой трате времени и гадают, что обозначают отдельные части изображения.

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