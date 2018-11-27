Двоих жителей Кировской области могут посадить за уклонение от призыва
Против двоих жителей Кировской области возбуждены уголовные дела за уклонение от военной службы. По версии следствия, 21-летний житель Яранска в 2016-2018 годах несколько раз приходил на призывные комиссии, однако под разными предлогами отказывался проходить медицинский осмотр. Уважительных причин на это у молодого человека не было.
20-летнего жителя Вятских Полян в 2018 году признали годным к службе в армии, он лично получил повестку. Однако молодой человек умышленно не появился в военкомате в нужные дату и время.
- Уголовные дела заведены по ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной службы», - сообщает СУ СКР по Кировской области. - Расследование продолжается. Отметим, что максимальное наказание по этой статье может составить два года тюрьмы.
Недавно 19-летний уклонист из Кирса был осужден по аналогичной статье. За неявку на медицинский осмотр и призывную комиссию его наказали штрафом в размере 15 000 рублей.