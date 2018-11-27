2018-11-27T11:51:00+03:00
Происшествия

Двоих жителей Кировской области могут посадить за уклонение от призыва

Молодые люди, несмотря на повестки, не прошли медицинский осмотр
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Оба уклониста игнорировали повестки в военкоматОба уклониста игнорировали повестки в военкоматФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Против двоих жителей Кировской области возбуждены уголовные дела за уклонение от военной службы. По версии следствия, 21-летний житель Яранска в 2016-2018 годах несколько раз приходил на призывные комиссии, однако под разными предлогами отказывался проходить медицинский осмотр. Уважительных причин на это у молодого человека не было.

20-летнего жителя Вятских Полян в 2018 году признали годным к службе в армии, он лично получил повестку. Однако молодой человек умышленно не появился в военкомате в нужные дату и время.

- Уголовные дела заведены по ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной службы», - сообщает СУ СКР по Кировской области. - Расследование продолжается. Отметим, что максимальное наказание по этой статье может составить два года тюрьмы.

Недавно 19-летний уклонист из Кирса был осужден по аналогичной статье. За неявку на медицинский осмотр и призывную комиссию его наказали штрафом в размере 15 000 рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На открытии манежа в Вересниках были олимпийские чемпионки
В кировском кафе у пенсионерки вытащили 15 тысяч из сумочки
Интернет от «Ростелекома» в квартирах кировских новоселов
ЧП в детском саду в центре Кирова: спасатели эвакуировали 140 человек
Кировчане смогут бесплатно провериться на ВИЧ
В Кирове 10-летний мальчик совершил серию краж и поджег дом
В новогодние праздники через Киров пройдет 160 дополнительных рейсов
В Кирове, на юго-западе, хотят построить воскресную школу
В Омутнинском районе у пенсионера украли 40 литров браги и 12 банок консервов
В Кировской области полномочия ресурсоснабжения передадут из сел в районы
Кировчанин сыграл на балалайке в эфире программы «Давай поженимся!»
В Омутнинске водитель КамАЗа сбил мужчину, ремонтировавшего трактор
Омскому министру образования рассказали, как в Кировской области работают опорные школы