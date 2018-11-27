2018-11-27T11:39:49+03:00
Происшествия

Таксист «развел» кировчанина на 5 000 рублей

Мужчина подсунул потерпевшему билет «банка приколов»
Александр ЧАРУШИН
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Потерпевший не сразу понял, что ему дали фальшивую банкноту. Фото: 7ka.tvПотерпевший не сразу понял, что ему дали фальшивую банкноту. Фото: 7ka.tv
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На днях в кировскую полицию обратился 28-летний молодой человек, ставший жертвой мошенника. Кировчанин рассказал, что он договорился с водителем такси о поездке домой из бара. Когда поездка завершилась, потерпевший заявил таксисту, что у него есть только две купюры: 5 000 рублей и 100 рублей. При этом поездка обошлась ему в 250 рублей.

- Таксист взял пятитысячную купюру якобы для того, чтобы разменять деньги, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Однако практически сразу же вернул деньги потерпевшему, заявив, что ему «хватит и 100 рублей». Уже наутро пассажир обнаружил, что вместо пятитысячной банкноты ему подсунули билет «банка приколов».

Полиция уже ведет розыск таксиста-мошенника.

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