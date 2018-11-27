Полиция ищет кировчанина, похитившего продукты из магазина
Кировская полиция ищет молодого человека, похитившего продукты из магазина, расположенного по улице Карла Маркса. ЧП попало на запись камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как кировчанин прячет в своих вещах продукты. Общая сумма ущерба, нанесенного магазину, составила 780 рублей.
Кировчанин украл продукты из магазина.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области
- Молодой человек ростом около 170 сантиметров, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Он среднего телосложения, одет в темную куртку с капюшоном, черную шапку с рисунком, темные штаны с рисунком светлого оттенка и темные кроссовки. При себе молодой человек имел серый рюкзак.
67-43-18, 8-912-723-67-90, 02 или 102 (с мобильного телефона) - сообщите полицейским любые данные о личности подозреваемого.