2018-11-27T10:17:05+03:00
Происшествия

Полиция ищет кировчанина, похитившего продукты из магазина

Сумма ущерба составила 780 рублей
Александр ЧАРУШИН
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Полиция просит у кировчан помощи в поисках злоумышленника. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской областиПолиция просит у кировчан помощи в поисках злоумышленника. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской области
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Кировская полиция ищет молодого человека, похитившего продукты из магазина, расположенного по улице Карла Маркса. ЧП попало на запись камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как кировчанин прячет в своих вещах продукты. Общая сумма ущерба, нанесенного магазину, составила 780 рублей.

Кировчанин украл продукты из магазина.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области

- Молодой человек ростом около 170 сантиметров, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Он среднего телосложения, одет в темную куртку с капюшоном, черную шапку с рисунком, темные штаны с рисунком светлого оттенка и темные кроссовки. При себе молодой человек имел серый рюкзак.

67-43-18, 8-912-723-67-90, 02 или 102 (с мобильного телефона) - сообщите полицейским любые данные о личности подозреваемого.

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