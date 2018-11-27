2018-11-27T09:26:26+03:00
Здоровье

До конца 2019 года все кировские поликлиники станут «бережливыми»

Практику с доплатами терапевтам за снижение смертности на участке могут «растиражировать»
Александр ЧАРУШИН
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Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой региона Игорем Васильевым. Фото: www.kremlin.ruПрезидент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой региона Игорем Васильевым. Фото: www.kremlin.ru
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Вчера, 26 ноября, в Кремле президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Кировской области Игорем Васильевым. Игорь Владимирович рассказал о ситуации со здравоохранением в регионе.

- К концу года 53% больниц станут «бережливыми», - приводит слова Игоря Васильева пресс-служба правительства Кировской области. - Время получения медицинских услуг в них сократится, запись на прием станет проще, а кадры будут использоваться более эффективно. До конца 2019 года регион планирует сделать все без исключения поликлиники «бережливыми».

Как сообщил Игорь Владимирович, сделать это позволит переход на цифровые методы работы: уже сейчас, например, все без исключения документы хранятся в электронном виде, 14 000 рабочих мест докторов автоматизированы, все они используют в работе персональные компьютеры.

Также глава региона рассказал о единой медицинской информационной системе, через которую отслеживаются показатели смертности на каждом участке врача-терапевта. Если эти показатели оказываются достаточно низкими, врач получает премию.

- Когда снижается смертность на участке, мы доплачиваем довольно серьезные цифры, - подчеркнул Игорь Васильев. - До 10 000 рублей.

В ответ Владимир Путин отметил, что эту практику «надо посмотреть».

- Может быть, ее тиражировать? - предложил Владимир Путин.

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