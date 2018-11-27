Прогноз погоды: кировчан вновь ожидает похолодание

СЕГОДНЯ 09:06 2018-11-27T10:34:19+03:00

В ночное время ожидается до -15 градусов

Изменить размер текста: A A

По прогнозу Кировского центра гидрометеорологии, в ближайшие несколько дней в регионе будет действовать мощный циклон, а вслед за ним - антициклон. В Кировскую область придет по-настоящему зимняя погода, в утренние часы при заморозках ожидается до -23 градусов Цельсия.

Сегодня, 27 ноября, в Кирове и районах области будет пасмурная погода, возможны снегопады и гололедица. Юго-западный ветер подует со скоростью до 8 м/с. Днем ожидается температура до -6 градусов, ночью - до -13 градусов.

В среду, 28 ноября, в Кировской области могут усилиться снегопады. Днем температура составит -9 градусов, ночью вновь похолодает до -13…-15 градусов. Порывы северо-западного ветра достигнут скорости 6 м/с.