2018-11-26T19:01:13+03:00
Общество

В Кирове начался зимний ямочный ремонт дорог: за 35 дней подрядчик отреставрирует десять участков

На данные работы уйдет 15 миллионов рублей
Елизавета Захарова
Поделиться:
В Кирове в разгаре зимний ямочный ремонт дорог, однако некоторые жители не верят в его эффективность. Фото: admkirov.ruВ Кирове в разгаре зимний ямочный ремонт дорог, однако некоторые жители не верят в его эффективность. Фото: admkirov.ru
Изменить размер текста:

На оперативном совещании в администрации города Кирова сообщили о начале нового этапа ремонта дорог, зимнего. В планах у властей до конца 2018 года, то есть за 35 дней, отремонтировать десять дорожных участков. На реставрацию выделено 15 миллионов рублей.

- На сегодня ямочный ремонт уже выполнен на улицах Упита, Ульяновской, Циолковского, Студенческом проезде. Идут работы на улицах Волкова, Малой Московской, Коммунальной и Щорса, - сообщил руководитель дирекции дорожного хозяйства Альберт Гутнов.

Больше всего кировчане жаловались на состояние улиц Волкова и Малой Московской. Но в ДДХ заверили: что на этих улицах ямочный ремонт будет выполнен на всей протяженности улиц.

Однако, на этом возмущения кировчан не утихли. Увидев, работающих и в снег, и в холод дорожников, жители города стали негодовать: мол, о каких хороших дорогах может идти речь, если асфальт кладут в снегопады?!

Но стоит отметить, что в зимний сезон подрядчики ремонтируют дороги по специальной технологии укладки литого асфальтобетона.

Литой асфальт отличается большим содержанием битума повышенной вязкости и минеральных включений, образуя прочное сцепление с основой даже при низких температурах и значительной влажности, - подчеркнули в ДДХ. – Перед укладкой смеси участок дороги фрезеруется, очищается - и только затем проводится «заливка». Температура смеси, которая используется при укладке литого асфальтобетона, составляет от 190 до 220 градусов, и для ее остывания по завершении работ требуется около часа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Куменах в ДТП погибли два водителя
Подрядчики будут убирать улицы от снежной «каши» вручную
Подозреваемого в совершении смертельного ДТП на улице Московской заключили под стражу до 22 января
Пропавшую 19-летнюю кировчанку нашли на автозаправке под Нижним Новгородом
10 елочных базаров откроются в Кирове к 20 декабря
15-летняя кировчанка в четвертый раз сбежала из дома
Перспективы развития экспорта обсудили на форуме в Перми
Илья Шульгин: «Кировских водителей ждут тотальные проверки»
Встреча с Математическим Котом в Инженериуме ВятГУ превратилась в настоящий праздник
В суд ушло дело банды, распространявшей наркотики в Кирове, Кирово-Чепецке и Омутнинске
В Киров завезли 1,7 тонны зараженных мандаринов из Турции
Экс-уголовник вынес из кировской гостиницы телевизор и сдал его в ломбард
Прокуратура: голодовка в спецприемнике для иностранцев прекращена
Кировских автовладельцев просят не мешать снегоуборочной технике
В воздухе на юго-западе Кирова нашли аммиак и сероводород
Кировчанин, осужденный за дачу взятки в 2 миллиона рублей, обжаловал приговор
Кировчане почтили память 10-летней девочки, погибшей в ДТП на улице Московской
В Куменах предприятие незаконно добыло грунт на 8,5 миллиона
Кража кошелька из магазина в Кирове попала на запись видеокамер
Кировчане тратят 81% своих доходов на продукты и оплату квитанций
Ночью сгорел дом в Даровском районе: погибла 87-летняя пенсионерка
Кировская область вновь вошла в топ-10 пьющих регионов России
Прогноз погоды: в Кирове усилятся заморозки и снегопады
Кировчане придут на место трагедии почтить память 10-летней девочки
В Шевелях построят школу с шумозащитными экранами
В понедельник на юго-западе Кирова отключат электричество
На Московской водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку
Кировских водителей проверяют на трезвость