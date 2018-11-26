В Кирове начался зимний ямочный ремонт дорог: за 35 дней подрядчик отреставрирует десять участков

СЕГОДНЯ 19:01 2018-11-26T19:01:13+03:00

В Кирове в разгаре зимний ямочный ремонт дорог, однако некоторые жители не верят в его эффективность. Фото: admkirov.ru

Изменить размер текста: A A

На оперативном совещании в администрации города Кирова сообщили о начале нового этапа ремонта дорог, зимнего. В планах у властей до конца 2018 года, то есть за 35 дней, отремонтировать десять дорожных участков. На реставрацию выделено 15 миллионов рублей.

- На сегодня ямочный ремонт уже выполнен на улицах Упита, Ульяновской, Циолковского, Студенческом проезде. Идут работы на улицах Волкова, Малой Московской, Коммунальной и Щорса, - сообщил руководитель дирекции дорожного хозяйства Альберт Гутнов.

Больше всего кировчане жаловались на состояние улиц Волкова и Малой Московской. Но в ДДХ заверили: что на этих улицах ямочный ремонт будет выполнен на всей протяженности улиц.

Однако, на этом возмущения кировчан не утихли. Увидев, работающих и в снег, и в холод дорожников, жители города стали негодовать: мол, о каких хороших дорогах может идти речь, если асфальт кладут в снегопады?!

Но стоит отметить, что в зимний сезон подрядчики ремонтируют дороги по специальной технологии укладки литого асфальтобетона.

Литой асфальт отличается большим содержанием битума повышенной вязкости и минеральных включений, образуя прочное сцепление с основой даже при низких температурах и значительной влажности, - подчеркнули в ДДХ. – Перед укладкой смеси участок дороги фрезеруется, очищается - и только затем проводится «заливка». Температура смеси, которая используется при укладке литого асфальтобетона, составляет от 190 до 220 градусов, и для ее остывания по завершении работ требуется около часа.