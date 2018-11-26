2018-11-26T18:39:46+03:00
Происшествия

В Куменах в ДТП погибли два водителя

Пассажирка одного из авто госпитализирована
Евгений ДЕМИХОВ
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«Нива» от удара слетела в кювет. Фото: УГИБДД УМВД по Кировской области«Нива» от удара слетела в кювет. Фото: УГИБДД УМВД по Кировской области
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В субботу, 25 ноября, на 54-м километре дороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны столкнулись «Нива» и «семерка». 44-летний мужчина ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу, где и произошла авария.

Водитель «семерки» скончался на месте. Фото: УГИБДД УМВД по Кировской области

Водитель «семерки» скончался на месте. Фото: УГИБДД УМВД по Кировской области

По информации УГИБДД УМВД по Кировской области водитель «семерки» был лишен водительских прав.

За рулем «Нивы» сидел 44-летний мужчина, рядом с ним - 39-летняя пассажирка. В результате аварии оба мужчины скончались. Женщина получила тяжелые травмы. Ее госпитализировали.

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